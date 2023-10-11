Більша частина втрат техніки РФ зі зведення Генштабу була знищена на Авдіївському напрямку – речник

Більша частина втраченої російської техніки зі щоденного зведення Генерального штабу України була знищена минулої доби на Авдіївському напрямку, розповів Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

«Учора (10 жовтня – ред.) в районі Авдіївки був знищений російський винищувач Су-25. Також знищено 56 бойових броньованих машин тільки на Авдіївському напрямку. Повірте, це дуже великі втрати для російських окупантів», – сказав речник.

Андрій Ковальов повідомив, що російські сили зосереджені на оточенні Авдіївки. На цій території існує стратегічний виступ у обороні ЗСУ, і армія РФ намагається із півночі та півдня вести наступальні дії, хоча, як запевняє речник Генштабу ЗСУ, «безуспішні».

«Зараз ми бачимо, що, наприклад, російські окупанти навіть з Луганщини перекидають підрозділи. З Луганського напрямку на Авдіївський напрямок. Сподіваючись вчинити тут прорив і оточення Авдіївки. Як бачимо на карті, там існує певний стратегічний виступ у стратегічній обороні», – сказав він.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, зокрема 18 атак російських сил українські війська відбили на Авдіївському напрямку.

Раніше сьогодні голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), що ситуація в Авдіївці на Донеччині залишається складною на тлі масованих ударів російських військ.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Росія втратила, зокрема, 820 своїх військових, 34 танки, 91 бойову броньовану машину.

Росія даних про свої втрати останнім часом не наводить. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому.