ЗСУ були готові до наступу Росії на Авдіївку – речник Генштабу

Українські військові знали про наміри російської армії піти у наступ на Авдіївку на Донеччині, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

«Російські окупанти активізували свій наступ від учорашнього дня в районі Авдіївки... Не варто панікувати, ця ситуація не є сюрпризом для ЗСУ. Наші підрозділи і наші командири були до цього готові», – сказав речник.

За його словами, подібні атаки армія РФ намагається здійснювати на різних відтинках фронту. Наприклад, окрім Авдіївки, армія РФ намагається штурмувати на Куп’янському напрямку.

«Російські окупанти шукають у нашій обороні слабких місць. Кілька місяців тому російські окупанти намагалися так само зосередити зусилля і активно атакувати наші підрозділи, наприклад, на Куп’янському напрямку», – додав Ковальов.

Метою таких штурмів армії Росії він називає бажання відволікти сили ЗСУ від тих частин фронту, де українська армія має успіхи.

«Очевидно, найголовніша мета – відволікти наші сили і резерви з тих напрямків, де зараз ЗСУ проводять активні штурмові дії, йдуть у наступ. Це, зокрема, Мелітопольський та Бахмутський напрямок», – сказав речник Генштабу.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, зокрема 18 атак російських сил українські війська відбили на Авдіївському напрямку.

Раніше сьогодні голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), що ситуація в Авдіївці на Донеччині залишається складною на тлі масованих ударів російських військ.