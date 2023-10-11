В Авдіївці внаслідок масованого обстрілу є загиблий, людей ще шукають під завалами – Барабаш

Унаслідок масованого авіаційного, артилерійського і танкового обстрілу Авдіївки, здійсненого силами РФ 11 жовтня, загинув чоловік 1938 року народження, також поранень зазнали чоловік і жінка. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, під завалами після авіаудару шукають ще двох людей, це літні чоловік і жінка.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зазнали поранень жінка 44 років і 69-річний чоловік. Їх із переломами доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік наразі перебуває в реанімації.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу атаки російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода): «Авдіївку вони мріють взяти давно, так само, як і Мар’їнку. Мають показати якийсь успіх, тому назбирали певну кількість сил. По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій суто піхоту в основному, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка цінна і як символ, і як населений пункт».

Раніше в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш пояснив, що значних жертв серед цивільних у місті попереднього дня обстрілів, 10 жовтня, вдалося уникнути, оскільки жителі міста просто не виходили на вулицю.

Очільник міста сподівається, що після цих обстрілів жителі Авдіївки активніше виїжджатимуть з міста. За даними Барабаша, минулого тижня з Авдіївки виїхало 11 людей, що є рекордом за останні кілька місяців.

Місто Авдіївка, розташоване впритул до Донецька у північному напрямку, Збройні сили України утримують із 2014 року, коли обласний центр був захоплений російськими гібридними силами. Лінія фронту на цьому напрямку не зазнала суттєвих змін навіть після початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення армії РФ.