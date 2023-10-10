МВС: Авдіївка вранці зазнала атак з артилерії та танків

Авдіївка на Донеччині вранці зазнала артилерійського та танкового обстрілів, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ.



«Сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться у повідомленні.



За даними відомства, протягом минулої доби війська РФ завдали 10 ударів по мирних жителях Донеччини – одна людина загинула, ще четверо поранені.

«Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з «Градів» і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок», – додають у МВС.



Ще двоє місцевих жителів поранені у Єлизаветівці, у Костянтинівці загинула людина.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки. В місті, попри постійні обстріли, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.