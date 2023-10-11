Влада Авдіївки повідомила, як вдалося уникнути жертв серед цивільних 10 жовтня

Під час потужних російських обстрілів Авдіївки 10 жовтня жителі міста просто не виходили на вулицю. Завдяки цьому, попри масованість атаки, ані поранених, ані загиблих серед цивільних немає, повідомив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Очільник міста сподівається, що після цих обстрілів жителі Авдіївки активніше виїжджатимуть з міста. За даними Барабаша, минулого тижня з Авдіївки виїхало 11 людей, що є рекордом за останні кілька місяців.

«Скоріш за все люди… просто якийсь інстинкт самозбереження у них спрацював. І вони вчора просто не виходили на вулицю. Ми кожного дня займаємося тим, що вмовляємо людей на евакуацію. Сподіваємося, що цей інстинкт самозбереження в них спрацює, і вони після таких подій, які вчора відбулися, трохи активніше поїдуть», – сказав Барабаш.

Боєць «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов каже, що російські сили на Авдіївському напрямку наступають великою кількістю техніки і особового складу.

«За деякими даними, це одна з найбільших атак. Вона по всій ділянці – від Первомайського і закінчуючи Очеретяним. Наступають російські військові, наступають усі ті сили, які є в наявності окупаційних військ», – каже Морозов.

Військовий каже, що такими діями російська армія намагається реалізувати свій давній план з оточення Авдіївки, який не зуміла реалізувати на початку повномасштабного вторгнення. Однак зробити це поки що їй не вдається, запевняє Морозов.

«Основна мета була – саме здобути кращі рубежі, чимдалі просунутися і, звичайно, на фінальному етапі перерізати дороги, які ведуть до Авдіївки, і взяти (місто) в повне кільце. Попередньо на цей час ми можемо вже сказати, що цей план поки що їм не вдається. І завдяки титанічній роботі наших сил опору – не вдасться», – наголосив майор Морозов.

На Авдіївському напрямку сили РФ активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського, відзначив у ранковому зведенні 11 жовтня Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленнями з Авдіївки, від ранку 10 жовтня місто зазнало масованих авіаційних, артилерійських і танкових обстрілів, які тривали упродовж усього дня. Українські військові повідомляють, що не допустили просування військ РФ.

Місто Авдіївка, розташоване впритул до Донецька у північному напрямку, Збройні сили України утримують із 2014 року, коли обласний центр був захоплений російськими гібридними силами. Лінія фронту на цьому напрямку не зазнала суттєвих змін навіть після початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення армії РФ.