На Авдіївку наступають. Байден відправляє підмогу. Посол в Ізраїлі про евакуацію

- Російські війська наступають на Авдіївському напрямку, повідомляє український Генштаб. На північ від міста – бої. Російські медіа пишуть про штурми і план оточити українські сили в Авдіївці. Яка ситуація на цьому напрямку зараз, яка мета в армії РФ та чи вийде в російської армії оточити місто?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Румунія передає Україні снаряди та системи ППО, повідомив український президент України Володимир Зеленський за результатами візиту в Бухарест. Які ще воєнні потреби України та чим будуть допомагати партнери, стане відомо за результатами зустрічі у форматі «Рамштайн», яка запланована на сьогодні, 11 жовтня. Деталі розкажуть наші кореспонденти.
- Майже 450 українців не можуть виїхати з Ізраїлю і Сектора Гази через бойові дії. Вони просять українське Міністерство закордонних справ про допомогу і збирають списки. Чи зможе Україна евакуювати своїх громадян і яким чином? Чи встигнуть це зробити до наземної операції ЦАХАЛу в Секторі Гази? Говоримо з послом України в Ізраїлі.
- Суїцидальні думки, самопошкодження, бажання побути на самоті, роздратування – такі випадки почастішали в українських дітей через війну, кажуть психологи фонду «Голоси дітей». Про що свідчать ці тенденції, як допомогти своїй дитині і помітити, що вона потребує допомоги? Та як отримати психологічну допомогу безкоштовно? Поговоримо.
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