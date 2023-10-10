Зеленський заявив про «хороші домовленості» щодо зброї після візиту до Румунії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Румунії, окрема президента Клауса Йоганніса, з головами палат парламенту країни, а також із депутатами та прем’єр-міністром. Про це він заявив у вечірньому зверненні 10 жовтня.

«Є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься», – розповів він.

Зеленський також додав, що Київ та Бухарест переходять на рівень стратегічного партнерства, і за цим формулюванням є «дуже чіткий сенс».

«Як сказав мені Президент Йоганніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну. Ми разом значно посилимо наш регіон. Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря», – заявив президент.

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За його словами, країни розширюють транспортні коридори, щодо чого він та Йоганніс підписали спільну заяву.

Третім підсумком зустрічі стало заплановане незабаром відкриття руху новою гілкою залізниці через Молдову.

«В парламенті Румунії більшість – за нас. Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії», – додав Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав Румунію з візитом 10 жовтня. Напередодні його анонсувала румунська сторона. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».

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У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, щоб забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».

Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.