Українці навчатимуться на F-16 у Румунії – Зеленський на пресконференції з Йоганнісом

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня в Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом заявив, що «є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16».

«Створюється центр підготовки пілотів, ми обговорили з паном президентом (Йоганнісом – ред.), як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби», – сказав Зеленський, також анонсувавши «хороші новини щодо артилерії та ППО».

Президент України також відреагував на запитання щодо скасування його виступу в парламенті Румунії.

«Я не маю жодного дефіциту виступів у будь-якій країні. Звичайно, я приїхав відвідати румунів і обговорити стратегічні питання з президентом Йоганнісом. Також зустрітися з прем’єр-міністром і головами двох палат (парламенту), але я не підготував промови. Я не готовий це зробити. Але наступного разу, будьте певні, спеціально для парламенту і журналістів я приїду і зроблю це», – сказав Зеленський.

Раніше румунська служба Радіо Свобода повідомила, що президент України Володимир Зеленський мав запланований на 17:00 10 жовтня виступ у парламенті Румунії, але його скасовано через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».

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Напередодні румунська сторона повідомила про візит Зеленського 10 жовтня. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».

У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, щоб забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».

Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.