Зеленський відвідає Румунію 10 жовтня

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня перебуватиме з візитом у Румунії – на запрошення президента Клауса Йоганніса, повідомив офіс румунського голови держави 9 жовтня.

«Візит підтверджує продовження безумовної підтримки Румунією України в контексті незаконної війни Росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і тем, що становлять спільний інтерес», – йдеться в повідомленні.

Йтиметься, зокрема, про безпекову ситуацію в регіоні й у Чорному морі.

Офіс президента Румунії також зауважує, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».

У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».

Пресслужба президента України про візит Зеленського не повідомляла.

Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.