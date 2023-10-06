ДПСУ: пункт пропуску з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку Росії

Внаслідок російської атаки вночі зупинив роботу поромний пункт пропуску «Орлівка», повідомила Державна прикордонна служба 6 жовтня.

«Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка»‼️ Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

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За даними прикордонників, внаслідок удару на пункті пропуску ніхто не постраждав.

ДПСУ обіцяє повідомити про відновлення пропуску, наразі радить обирати інші шляхи до Румунії.

Пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області вже зупиняв свою роботу через нічну атаку з боку російських військ 26 вересня.

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські війська здійснили атаку з мису Чауда в окупованому Криму ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили звітують про збиття 25 із 33 дронів.