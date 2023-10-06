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ДПСУ: пункт пропуску з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку Росії

За даними прикордонників, внаслідок удару на пункті пропуску ніхто не постраждав

Внаслідок російської атаки вночі зупинив роботу поромний пункт пропуску «Орлівка», повідомила Державна прикордонна служба 6 жовтня.

«Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка»‼️ Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

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За даними прикордонників, внаслідок удару на пункті пропуску ніхто не постраждав.

ДПСУ обіцяє повідомити про відновлення пропуску, наразі радить обирати інші шляхи до Румунії.

Пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області вже зупиняв свою роботу через нічну атаку з боку російських військ 26 вересня.

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські війська здійснили атаку з мису Чауда в окупованому Криму ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили звітують про збиття 25 із 33 дронів.

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