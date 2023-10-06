У Харкові внаслідок ранкового російського обстрілу загинув 10-річний хлопчик, число поранених зросло

Після російського обстрілу, який відбувся зранку 6 жовтня, загинула дитина, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним», – написав Терехов у телеграмі.

Раніше він наголосив, що удари сил РФ були завдані виключно по цивільній інфраструктурі, в тому числі і по житловому будинку.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що «внаслідок двох ранкових ударів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 16 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців». Загиблим виявився 10-річний хлопчик, додав Синєгубов.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.