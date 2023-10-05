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Поліція: поки вдалося опізнати 35 загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі

Загалом загинула 51 людина, зокрема одна дитина

Станом на вечір 5 жовтня з 51 загиблого внаслідок ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, вдалося опізнати 35, повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

«Опізнати поки змогли лише тридцять п’ять осіб. Всіх інших доправили до моргу, для ідентифікації доведеться проводити аналіз ДНК», – написав він у фейсбуці.

Болвінов додав, що попередньо в поліції вважають, що російські сили використали ракету «Іскандер» для цього удару. Криміналісти і вибухотехніки вилучили залишки ракети, повідомив він.

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За останніми даними української влади, 51 цивільна людина, зокрема 6-річний хлопчик, загинула, 6 осіб зазнали поранень під час російської атаки, яка вразила кав'ярню, де проходили поминки, у селі Гроза в Харківській області.

«Зараз слідчі й оперативники шукають навідників. Наразі тривають обшуки», – повідомив Болвінов.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета була зумисне наведена на заклад.

Аварійно-рятувальну операцію вже завершили, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій: всього загинула 51 людина (з них одна дитина 2017 р.н.), постраждали шість людей.

В ООН засудили удар, наголосивши, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином.

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