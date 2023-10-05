Удар РФ по Харківщині: ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт

Аварійно-рятувальну операцію в селі Гроза на Харківщині, яке зазнало російського удару 5 жовтня, завершили, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 19:50 у селі Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено. Всього загинула 51 особа (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждали шість осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.

В ООН засудили удар, наголосивши, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином.