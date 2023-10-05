Кількість жертв російського удару по селу на Харківщині перевищила пів сотні – МВС

Кількість загиблих через удар по кафе на Харківщині зросла до 51 людини. Під час отримання медичної допомоги помер один з поранених, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Розбір завалів триває», – зазначив міністр.

Раніше сьогодні Клименко повідомив, що пошуково-рятувальна операція продовжується, і під завалами ще можуть бути люди.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки. 51 людина загинула, серед яких дитина, а також декілька поранених.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку «показово жорстоким російським злочином».

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.