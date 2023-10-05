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Політика

Масштабна атака на Харківщину: нові деталі

  • Війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району Харківської області: обстріляне кафе. За даними місцевої влади, загинула 51 людина. Поліція каже: усі вони зібралися на поминальному обіді. За попередніми даними, Росія вдарила «Іскандером».

Подробиці з місця подій у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Інститут вивчення війни пише: ЗСУ просунулися вперед в районі Бахмуту, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та біля Новопрокопівки на Запоріжжі. Тим часом Росія перекидає кораблі з Криму: 14 кораблів Чорноморського флоту переміщені звідти у Новоросійськ. До таких висновків дійшов американський OSINT-дослідник МТ Андерсон.
  • Майже пів сотні лідерів країн Європи і сусідства зібралися на саміті Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада. Долучився до них і президент України Володимир Зеленський. Там він заявив, що заморожування війни призведе до нового критичного моменту – може йтися про 2028 рік і нападу Росії на інші країни.
  • Уряд презентував «Концепт посилення стійкості демократії» – він спричинив негативну реакцію депутатів, активістів та журналістів. Документ вже передали США та послам країн G7. Чому його називають «лютою дичиною”?

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