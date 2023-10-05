Зеленський: будь-яке замороження війни в Україні дозволить Росії відновити потенціал

Замороження російської агресії в Україні загрожує не тільки їй, а й іншим країнам Європи – про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Європейського політичного співтовариства в Гренаді 5 жовтня, передає його пресслужба.

«Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза – будь-яке заморожування ситуації, – то буде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії», – заявив він.

За словами Зеленського, йдеться про країни Балтії та «точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти». Він додав, що про це повідомляє українська розвідка.

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«Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі… Найбільш небезпечний ворог той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», – сказав президент.

Зеленський назвав війну «базовим інструментом Росії», висловивши думку, що найбільш надійно її може нейтралізувати військова поразка:

«Саме зараз і в Україні у нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії. Ми вже всі разом із вами, із нашими партнерами зробили речі, які багатьом здавалися неможливими. Ми разом відстояли Україну».

Президент додав, що солдати країн Європи завдяки Україні «зараз не воюють проти Росії».

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«Ми не сумніваємось у силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай боже, НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб Путін не зміг масштабувати цю агресію», – заявив він.

Відтак він закликав Європу до продовження санкційного тиску на Росію та витіснення російського контингенту з території інших країн, а також подякував за оборонну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський почав участь у саміті Європейського політичного співтовариства в Гренаді 5 жовтня.