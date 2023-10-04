Зеленський повідомив про розмову з Алієвим щодо регіональної безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим.

«Подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими. Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії», – написав Зеленський у Telegram.

У свою чергу, канцелярія Алієва повідомила, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського.

«Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за значну гуманітарну допомогу, надану Азербайджаном Україні, зокрема підтримку енергетичного сектору в зимових умовах. У ході телефонної розмови знову було висловлено підтримку суверенітету та територіальної цілісності держав, відбувся обмін думками про регіональну безпеку, існуючі загрози та формати майбутньої співпраці», – йдеться на сайті президента Азербайджану.

Азербайджан раніше передав Україні значний обсяг енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів РФ.