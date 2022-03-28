Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Азербайджан готовий допомогти Україні пальним для посівної –Зеленський

Окрім того Зеленський (ліворуч) поспілкувався з Алієвим про нові удари по мирному населенню України та необхідність «зелених коридорах» (фото ілюстраційне)

Азербайджан готовий допомогти Україні пальним для забезпечення проведення посівних робіт. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму твітері 28 березня.

«Провів переговори з Президентом Азербайджану... Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної», – зазначив він.

Окрім того Зеленський додав, що поінформував президента Азербайджану Ільгама Алієва про нові удари по мирному населенню України та обговорив із ним негайну потребу у «зелених коридорах».

Президент України Володимир Зеленський заявив 26 березня, що через війну в Україні багато держав у світі можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство.

25 березня Міністерство аграрної політики України повідомило про початок сівби в 11 областях. Відомство повідомило про скорочення площі, доступної для посівної основних ярих культур, порівняно з минулим роком.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG