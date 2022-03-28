Азербайджан готовий допомогти Україні пальним для посівної –Зеленський

Азербайджан готовий допомогти Україні пальним для забезпечення проведення посівних робіт. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму твітері 28 березня.

«Провів переговори з Президентом Азербайджану... Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної», – зазначив він.

Окрім того Зеленський додав, що поінформував президента Азербайджану Ільгама Алієва про нові удари по мирному населенню України та обговорив із ним негайну потребу у «зелених коридорах».

Президент України Володимир Зеленський заявив 26 березня, що через війну в Україні багато держав у світі можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство.

25 березня Міністерство аграрної політики України повідомило про початок сівби в 11 областях. Відомство повідомило про скорочення площі, доступної для посівної основних ярих культур, порівняно з минулим роком.