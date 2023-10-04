До зими треба провести роботи з фізичного захисту критичних об’єктів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що робота в регіонах щодо фізичного захисту критичних об’єктів і термінової відбудови має бути проведена до зими

«Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо на певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими», – сказав Зеленський.

Також президент повідомив про підготовку до «активної міжнародної роботи». «І цей тиждень, і наступний тиждень мають бути для України результативними», – додав він.

Напередодні на Харківщині Зеленський провів наради щодо підготовки до опалювального сезону.

Днями міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз допоможе створити «захисну парасольку» з ППО, генераторів і посилення енергозабезпечення для проходження зими в Україні.