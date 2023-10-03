Зеленський повідомив про «тривалі наради» щодо оборони на Харківщині

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про свою сьогоднішню поїздку на Харківщину, де відвідав військових на Куп’янському та Лиманському напрямках, та побував у Харкові.

«Як і завжди, спілкування з комбатами. Конкретні потреби підрозділів. І про зброю та забезпечення, і про комплектування бригад. Є речі, які мають бути зроблені, зокрема, щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей. Мав честь також нагородити воїнів, які відзначились особливо, – солдатів, сержантів, офіцерів», – повідомив Зеленський.

Також він розповів про «тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та області».

«Багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова, проти області та намагання окупанта посилити штурми наших позицій. Заслухав доповідь генерала Сирського, також очільників обласної Служби безпеки України, Національної поліції – ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону. Обговорили з відповідними посадовцями – це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування», – повідомив Зеленський.

За його словами, на нарадах були доручення щодо підготовки до опалювального сезону і відбудови, щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів.

«Усе треба виконати, щодо деяких речей – значно прискоритися. Завтра я очікую детального звіту щодо проєктів відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим», – сказав Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють Харків, розташований близько до кордону з РФ. Ракетні атаки здійснюються переважно з території Бєлгородської області Росії.