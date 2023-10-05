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«Хеві-метал»: боєприпаси зі збідненим ураном прямують до України

Снаряд, випущений із танка, під час польоту Фото:U.S. Department Of Defense (Courtesy Image)

Після того, як президент США Джо Байден 21 вересня повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що нова партія зброї прибуде в Україну «наступного тижня», Зеленський відповів, що там є «саме те, що зараз потрібно нашим солдатам».

Головною складовою цього пакету допомоги є перша партія танків «Абрамс» американського виробництва, які, ймовірно, прибудуть із контраверсійними боєкомплектами – 120-мм снарядами зі збідненим ураном.

Танк M1A1 Abrams стріляє зі 120-мм гармати на полігоні в Каліфорнії
Танк M1A1 Abrams стріляє зі 120-мм гармати на полігоні в Каліфорнії

Збіднений уран, відомий також за англійською абревіатурою DU (depleted uranium), є побічним продуктом процесу збагачення урану для використання у ядерному паливі або зброї. Сполучені Штати мають величезні запаси цього матеріалу, який, по суті, є ядерними відходами, що на 60 відсотків радіоактивніші, ніж сирий уран. Починаючи з 1970-х років, цей матеріал почали випробовувати в підкаліберних снарядах – снарядах, схожих на дротики, що випускалися із танкових гармат, призначених для пробивання суцільних плит лобової броні, використовуваної в радянських танках того часу.

Злитки та форми збідненого урану на заводі в Колорадо. США, 1957 рік
Злитки та форми збідненого урану на заводі в Колорадо. США, 1957 рік

Переваг у такого бронебійного снаряда так само багато, як і суперечок, що точаться навколо його використання.

Уран є найважчим природним елементом на Землі. 10-сантиметровий куб металу важить близько 20 кілограмів, що надає йому практично нестримного імпульсу, а при сплаві з невеликою кількістю титану DU набуває міцності, подібної до сталі.

Солдат у протигазі тримає в руках снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Війна в Іраку, 2003 рік
Солдат у протигазі тримає в руках снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Війна в Іраку, 2003 рік

На відміну від вольфрамових снарядів, протитанкові дротики зі збідненим ураном «самозагострюються», пробиваються крізь броню, розрізають її. Однак внаслідок тертя і перегрівання матеріалу утворюється певна кількість аерозолю, що створює вогняну кулю і спричиняє вибух після проникнення всередину танка.

Знищений іракський танк часів першої війни в Перській затоці з позначкою DU, що вказує, що він забруднений, бо був підбитий снарядом із збідненим ураном. Фото було зроблене на сміттєзвалищі в Кувейті у 2002 році
Знищений іракський танк часів першої війни в Перській затоці з позначкою DU, що вказує, що він забруднений, бо був підбитий снарядом із збідненим ураном. Фото було зроблене на сміттєзвалищі в Кувейті у 2002 році

Саме цей токсичний радіоактивний аерозоль призвів до десятиліть досліджень та суперечок про доцільність використання снарядів зі збідненим ураном, і побоювань щодо того, чи завдає DU шкоди людям та навколишньому середовищу.

Після першої війни в Перській затоці нібито саме DU став причиною серйозних проблем зі здоров’ям у ветеранів, які назвали «синдром війни в Перській затоці».

Фото 2001 року. Солдати вимірюють рівень радіації поблизу міста Прешево, після того, як літаки НАТО обстріляли позиції сербів снарядами зі збідненим ураном під час війни в Югославії
Фото 2001 року. Солдати вимірюють рівень радіації поблизу міста Прешево, після того, як літаки НАТО обстріляли позиції сербів снарядами зі збідненим ураном під час війни в Югославії

Між тим, дослідження, проведене Міністерством у справах ветеранів США у 2008 році, не виявило зв’язку між впливом DU та проблемами зі здоров’ям серед ветеранів війни в Перській затоці. НАТО дійшло такого ж висновку в 2005 році. Проте пізніші дослідження знову пов’язали вплив DU під час війни з серйозними проблемами зі здоров’ям, включаючи різке зростання рівня захворюваності на рак серед солдатів і цивільних, які зазнали впливу збідненого урану.

Японські протестувальники створюють послання «НІ ВІЙНІ! НІ DU!» під час мітингу проти вторгнення в Ірак у 2003 році та використання збідненого урану
Японські протестувальники створюють послання «НІ ВІЙНІ! НІ DU!» під час мітингу проти вторгнення в Ірак у 2003 році та використання збідненого урану

Із початку 2023 року Британія постачає Києву боєприпаси з DU для стрільби з українських танків Challenger.

Росія бурхливо відреагувала на новину про те, що снаряди, які, за словами президента Росії Володимира Путіна, мали «ядерний компонент», будуть поставлені українським силам.

Путін стверджує, що Росія має «сотні тисяч» снарядів із DU і що «Росії доведеться відповідним чином відповісти», якщо ЗСУ отримають боєприпаси зі збідненим ураном.

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