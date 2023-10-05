«Хеві-метал»: боєприпаси зі збідненим ураном прямують до України

Після того, як президент США Джо Байден 21 вересня повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що нова партія зброї прибуде в Україну «наступного тижня», Зеленський відповів, що там є «саме те, що зараз потрібно нашим солдатам».
Головною складовою цього пакету допомоги є перша партія танків «Абрамс» американського виробництва, які, ймовірно, прибудуть із контраверсійними боєкомплектами – 120-мм снарядами зі збідненим ураном.
Збіднений уран, відомий також за англійською абревіатурою DU (depleted uranium), є побічним продуктом процесу збагачення урану для використання у ядерному паливі або зброї. Сполучені Штати мають величезні запаси цього матеріалу, який, по суті, є ядерними відходами, що на 60 відсотків радіоактивніші, ніж сирий уран. Починаючи з 1970-х років, цей матеріал почали випробовувати в підкаліберних снарядах – снарядах, схожих на дротики, що випускалися із танкових гармат, призначених для пробивання суцільних плит лобової броні, використовуваної в радянських танках того часу.
Переваг у такого бронебійного снаряда так само багато, як і суперечок, що точаться навколо його використання.
Уран є найважчим природним елементом на Землі. 10-сантиметровий куб металу важить близько 20 кілограмів, що надає йому практично нестримного імпульсу, а при сплаві з невеликою кількістю титану DU набуває міцності, подібної до сталі.
На відміну від вольфрамових снарядів, протитанкові дротики зі збідненим ураном «самозагострюються», пробиваються крізь броню, розрізають її. Однак внаслідок тертя і перегрівання матеріалу утворюється певна кількість аерозолю, що створює вогняну кулю і спричиняє вибух після проникнення всередину танка.
Саме цей токсичний радіоактивний аерозоль призвів до десятиліть досліджень та суперечок про доцільність використання снарядів зі збідненим ураном, і побоювань щодо того, чи завдає DU шкоди людям та навколишньому середовищу.
Після першої війни в Перській затоці нібито саме DU став причиною серйозних проблем зі здоров’ям у ветеранів, які назвали «синдром війни в Перській затоці».
Між тим, дослідження, проведене Міністерством у справах ветеранів США у 2008 році, не виявило зв’язку між впливом DU та проблемами зі здоров’ям серед ветеранів війни в Перській затоці. НАТО дійшло такого ж висновку в 2005 році. Проте пізніші дослідження знову пов’язали вплив DU під час війни з серйозними проблемами зі здоров’ям, включаючи різке зростання рівня захворюваності на рак серед солдатів і цивільних, які зазнали впливу збідненого урану.
Із початку 2023 року Британія постачає Києву боєприпаси з DU для стрільби з українських танків Challenger.
Росія бурхливо відреагувала на новину про те, що снаряди, які, за словами президента Росії Володимира Путіна, мали «ядерний компонент», будуть поставлені українським силам.
Путін стверджує, що Росія має «сотні тисяч» снарядів із DU і що «Росії доведеться відповідним чином відповісти», якщо ЗСУ отримають боєприпаси зі збідненим ураном.