«Хеві-метал»: боєприпаси зі збідненим ураном прямують до України

Після того, як президент США Джо Байден 21 вересня повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що нова партія зброї прибуде в Україну «наступного тижня», Зеленський відповів, що там є «саме те, що зараз потрібно нашим солдатам». Головною складовою цього пакету допомоги є перша партія танків «Абрамс» американського виробництва, які, ймовірно, прибудуть із контраверсійними боєкомплектами – 120-мм снарядами зі збідненим ураном.

Збіднений уран, відомий також за англійською абревіатурою DU (depleted uranium), є побічним продуктом процесу збагачення урану для використання у ядерному паливі або зброї. Сполучені Штати мають величезні запаси цього матеріалу, який, по суті, є ядерними відходами, що на 60 відсотків радіоактивніші, ніж сирий уран. Починаючи з 1970-х років, цей матеріал почали випробовувати в підкаліберних снарядах – снарядах, схожих на дротики, що випускалися із танкових гармат, призначених для пробивання суцільних плит лобової броні, використовуваної в радянських танках того часу.

Переваг у такого бронебійного снаряда так само багато, як і суперечок, що точаться навколо його використання. Уран є найважчим природним елементом на Землі. 10-сантиметровий куб металу важить близько 20 кілограмів, що надає йому практично нестримного імпульсу, а при сплаві з невеликою кількістю титану DU набуває міцності, подібної до сталі.

На відміну від вольфрамових снарядів, протитанкові дротики зі збідненим ураном «самозагострюються», пробиваються крізь броню, розрізають її. Однак внаслідок тертя і перегрівання матеріалу утворюється певна кількість аерозолю, що створює вогняну кулю і спричиняє вибух після проникнення всередину танка.

Саме цей токсичний радіоактивний аерозоль призвів до десятиліть досліджень та суперечок про доцільність використання снарядів зі збідненим ураном, і побоювань щодо того, чи завдає DU шкоди людям та навколишньому середовищу. Після першої війни в Перській затоці нібито саме DU став причиною серйозних проблем зі здоров’ям у ветеранів, які назвали «синдром війни в Перській затоці».

Між тим, дослідження, проведене Міністерством у справах ветеранів США у 2008 році, не виявило зв’язку між впливом DU та проблемами зі здоров’ям серед ветеранів війни в Перській затоці. НАТО дійшло такого ж висновку в 2005 році. Проте пізніші дослідження знову пов’язали вплив DU під час війни з серйозними проблемами зі здоров’ям, включаючи різке зростання рівня захворюваності на рак серед солдатів і цивільних, які зазнали впливу збідненого урану.