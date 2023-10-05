Зеленський почав участь у саміті в Гренаді, зустрівшись із прем’єр-міністром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський почав участь у саміті Європейського політичного співтовариства в Гренаді 5 жовтня. За його повідомленням, він зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення», – заявив він.

Також розмова стосувалася надання енергетичного обладнання Україні перед початком зимового періоду та захист зернового коридору.

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Санчес не коментував зустріч, натомість раніше оголосив про початок третього саміту Євросоюзу в Гранаді.

«Ми дуже раді прийняти Третій саміт Європейського політичного співтовариства та Європейської ради. Сьогодні Гранада є європейською столицею і столицею миру», – повідомив голова іспанського уряду.

Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада для участі в саміті Європейського політичного співтовариства раніше 5 жовтня.