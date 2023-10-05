Зеленський прибув із візитом до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Про це 5 жовтня сам Зеленський повідомив у мережі X.

За його словами, метою саміту є «забезпечити безпеку та стабільність нашого спільного європейського дому».

«Ми будемо приділяти особливу увагу Чорноморському регіону, а також нашим спільним зусиллям для зміцнення глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства. Головним пріоритетом України, особливо з наближенням зими, є посилення протиповітряної оборони. Ми вже заклали основу для нових угод з партнерами і очікуємо на їх затвердження та реалізацію. Це має бути продуктивний день для України та Європи в цілому», – сподівається Володимир Зеленський.

Раніше цього тижня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») припустив, що ракет восени і взимку у РФ можуть застосовувати менше, а дронів – більше. Для того, що українські системи ППО збивали російські дрони, Україна потребує постійної підтримки від західних партнерів, додав він.