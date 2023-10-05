У Стамбулі відбудеться третя зустріч для досягнення миру в Україні – Bloomberg

У Стамбулі пізніше цього місяця має відбутися третя міжнародна зустріч для досягнення миру в Україні, пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агенції, учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні. Очікується, що на зустріч прибудуть радники з національної безпеки різних країн, зокрема, США. Також, за словами джерел Bloomberg, на саміті хочуть бачити Китай, але поки що неясно, чи надішле Пекін свого представника.

Росія на зустріч не запрошена – як і на попередні, які відбулися в Данії та в Саудівській Аравії влітку. Останню зустріч МЗС Росії називало «спробою сколотити антиросійську коаліцію».

Україна та її союзники намагаються переконати країни, які зберігають нейтралітет стосовно російської агресії, виступити проти Москви. Такі зустрічі розглядаються як можливість для України прямо пояснити свою позицію цим країнам – у тому числі Bloomberg називає Бразилію та Індію.

На порядку денному майбутніх переговорів у Стамбулі – план президента України Володимира Зеленського, що складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Серед іншого він включає виведення російських військ із міжнародно визнаної території України, звільнення полонених, забезпечення ядерної, продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки країни.

За підсумками переговорів Україна сподівається до кінця року провести саміт, під час якого на основі українських вимог буде сформульовано спільну мирну ініціативу.

5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді.