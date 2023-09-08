Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії зміцнення діалогу між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорили питання співпраці між країнами та «зміцнення діалогу».

Крім того, лідери держав обговорили «актуальні питання» взаємодії між Україною та Королівством Саудівської Аравії у продовженні їхнього діалогу, що розпочався під час двосторонньої зустрічі у столиці СА Джидді 19 травня.

«Володимир Зеленський висловив подяку спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль», – йдеться у публікації.

Також зазначається, що український президент «особливо відзначив успішне проведення» в Саудівській Аравії 5 серпня другої зустрічі радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу за ключовими принципами української «формули миру».

5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді.