Зеленський у розмові з Нетаньягу згадав про збільшення числа відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю – ОП

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу порушив питання про збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами.

Як повідомила пресслужба українського президента, він наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

«Президент відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі. Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський і Нетаньягу з огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – й очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані обговорили те, як гарантувати їхню безпеку.

За оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів, кажуть в Офісі президента.

«Було наголошено, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

У серпні посольство України в Ізраїлі повідомило на запит Радіо Свобода, що в першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю .

«За даними посольства, за 2022 рік 2705 громадян отримали відмову у в’їзді на територію Ізраїлю. За перше півріччя 2023 року – 2037 громадян», – йдеться у відповіді.

Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

«З цих 40 тисяч значна частина мала право на репатріацію та громадянство Ізраїлю – відтак апріорі їм не могло бути відмовлено у в’їзді», – пояснюють у посольстві.

Читайте також: Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців

Відтак відсоток відмов зростає, адже відмову отримують ті українці, які не мають права на ізраїльський паспорт і заїжджають як туристи.

«Ситуація загострюється, кількість випадків відмов зростає. При цьому ми фіксуємо грубе поводження з нашими громадянами зі сторони співробітників міграційної служби Ізраїлю», – стверджує установа.

Водночас, згідно з відповіддю, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель протягом останніх шести місяців відмовлявся зустрітись із послом України, щоби обговорити ситуацію із українськими громадянами та високим рівнем депортацій.

«Також посольство двічі зверталося до МЗС Ізраїлю провести консультації з приводу стану виконання безвізової угоди, однак всі наші запити проігноровані», – додає пресслужба представництва.

Читайте також: Ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних Росії обговорювали на конференції послів в Ужгороді – Корнійчук

Посольство України в Ізраїлі повідомило 20 серпня, що Київ розгляне тимчасову зупинку безвізового режиму з Ізраїлем і заборону громадянам цієї країни відвідувати Умань, де щороку відзначають юдейське свято Рош га-Шана, якщо Ізраїль продовжить депортації українських громадян.

Як повідомила того ж дня газета The Times of Israel, міністр внутрішніх справ Моше Арбель відкинув звинувачення в поганому ставленні до українських туристів. За його словами, прикордонна служба «діє в межах своїх повноважень», якщо має підозру, що гості країни використають свої туристичні візи для роботи чи постійного проживання.

На запитання, коли Україна може переглянути умови перетину кордону для громадян Ізраїлю, як попереджало посольство раніше, у відомстві відповіли, що це питання перебуває «на розгляді керівництва нашої держави».