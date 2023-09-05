В Умані запровадять особливий режим пересування на період Рош га-Шана – ОВА

В Умані на Черкащині від 11 до 21 вересня запровадять особливий режим в’їзду й виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Як я і анонсував, посилюємо в місті заходи безпеки… З 11 по 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік», – написав він у телеграмі. Подробиць Табурець не навів.

За словами голови ОВА, з 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж алкогольних напоїв, продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Минулого місяця Черкаська обласна військова адміністрація закликала паломників-хасидів не їхати до Умані на свято Рош га-Шана, «враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни і можливі провокації з боку Росії».

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Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

Минулого року СБУ і поліція також рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомляла, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.

За даними Об’єднаної єврейської общини України, торік на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. 2021 року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.