Навчання з цивільного захисту в Росії цьогоріч «ймовірно, не змінилися» – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії 5 жовтня прокоментувала навчання з цивільної оборони в Росії які проходять «за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту».

Відомство вказало на те, що ці навчання проводяться в Росії з 2012 року з нагоди Дня цивільної оборони, який у країні відзначають 4 жовтня. Розвідка припускає, що навчання навряд чи будуть кардинально змінені чи розширені.

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«Протягом багатьох поколінь СРСР, а потім Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної готовності за останні місяці», – йдеться в зведенні.

Масштабні навчання з цивільної оборони пройшли в регіонах Росії 4 жовтня. Зокрема, МНС попереджало про застосування сирен повітряної тривоги.

Днями російська влада окупованого Севастополю повідомила, що навчання з цивільного захисту пройдуть у місті в той же час, що й у Росії.