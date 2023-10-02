Окупаційна влада Севастополя анонсувала у місті тренування з «цивільної оборони»

Призначений Кремлем російський голова Севастополя Михайло Развожаєв анонсував тренування у місті «з цивільної оборони». За його словами, вони триватимуть 3 жовтня з 06:00 до 17:00.

«Мета командно-штабних навчань МНС – спільно з іншими екстреними відомствами та службами відпрацювати дії та практичні навички керівників цивільної оборони щодо захисту населення в умовах швидкозмінної обстановки з урахуванням сучасних ризиків надзвичайних ситуацій», – повідомив Развожаєв.

У місцевих пабліках останнім часом почали з’являтися масові скарги на відсутність доступу до укриття та поганий звук сирен у деяких районах Севастополя. Після чого Развожаєв визнав, що укриття в Севастополі не готові до «реалій» війни.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.