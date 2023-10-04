На Симоньян написали заяву до Слідчого комітету РФ після її пропозиції підірвати ядерну бомбу над Сибіром

Депутат Московської міської думи Євген Ступін звернувся до Слідчого комітету Росії з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності головну редакторку російського державного телеканалу RT Маргариту Симоньян – за її пропозицію підірвати ядерну бомбу над Сибіром.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, на думку заявника, у словах Симоньян містяться публічні заклики до розв’язання агресивної війни і застосування зброї масового ураження.

Заяву в СК написав також помічник Ступіна Микола Корольов. Крім того, публічних вибачень за висловлювання зажадала від Симоньян депутатка Держдуми від Алтайського краю Марія Прусакова, заявивши, що сибіряки сприйняли її слова «як глибоку образу».

Пропозицію Симоньян підірвати бомбу прокоментував і мер Новосибірська Анатолій Локоть, фізик за освітою. За його словами, ядерний вибух над територією Сибіру обернеться наслідками, які місцеві жителі відчуватимуть на собі протягом сотень років.

У відповідь на таку реакцію сама Симоньян подала до Слідчого комітету РФ заяву на помічника депутата Мосміськдуми Ступіна про наклеп щодо неї. «Жодної подібної єресі я, зрозуміло, не пропонувала і пропонувати не могла», – пояснила Симоньян, додавши, що звинувачення на її адресу «порочать її репутацію і завдають їй шкоди і страждань».

«Іншим наклепникам приготуватися», – заявила головна редакторка RT.

Напередодні Маргарита Симоньян в авторській програмі «Ч.Т.Д.» виступила з ідеєю здійснити ядерний вибух на російській території – як вона висловилася, «десь над Сибіром». Таким чином, на думку Симоньян, буде покараний «колективний Захід», з яким, за її словами, воює Росія – оскільки вибух виведе з ладу супутники і всю електроніку.

При цьому населення Землі, за словами головної редакторки RT, фізично не постраждає.

На заяву головної редакторки Russia Today відреагував речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що Симоньян не працює в російських органах влади і не відображає офіційної позиції Кремля.