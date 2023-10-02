Росія може знову тестувати ядерну зброю в Арктиці – NYT

Російська армія може готувати в Арктиці нові випробування ядерної зброї або вже провела їх, пише видання The New York Times з посиланням на дані супутникових знімків. За припущенням газети, йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету «Буревестник» (мовою оригіналу – ред.) із ядерною силовою установкою.

NYT зауважує, що на супутникових знімках полігону Нова Земля від 20 вересня видно, що туди під’їхало багато військової техніки, у тому числі тягач, розмір якого відповідає розмірам «Буревестника». При цьому його захисне покриття прибрали. Вдруге така ж активність була зафіксована із супутників 28 вересня.

31 серпня Росія видала рекомендацію повітряним суднам не літати у зоні полігону, оголосивши її тимчасово небезпечною. Пізніше рекомендація продовжувалася ще кілька разів, зараз вона діє до 6 жовтня. Такий же наказ видавався під час попередніх випробувань ядерної установки у 2019 році.

Крім того, норвезька екологічна організація Bellona заявила, що розпізнала на супутникових знімках на військовій авіабазі Рогачово приблизно за 150 кілометрів від полігону два літаки, що належать «Росатому», які використовуються для спостережень при ядерних випробуваннях.

«Буревестник» – міжконтинентальна крилата ракета. Вона не тільки здатна нести ядерний боєзаряд, але й має ядерну енергетичну установку. Максимальна дальність польоту – до 22,5 тисяч кілометрів.

За даними незалежної групи спостережень Nuclear Threat Initiative, між 2017 і 2019 роком Росія провела 13 пробних запусків «Буревестника», всі вони закінчилися невдачею, у тому числі з людськими жертвами. Експерти попереджають, що наявність у ракети ядерного «мотора» у разі аварії може призвести до катастрофічних наслідків, навіть якщо ракета не несе ядерних боєголовок.