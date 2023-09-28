«Одного разу хоча б» – Ковальчук з оточення Путіна пропонує випробувати ядерну зброю, щоб «налякати Захід»

Президент російського Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут» і друг президента Росії Володимира Путіна, 77-річний Михайло Ковальчук пропонує випробувати ядерну зброю на Новій Землі (архіпелаг у Північному Льодовитому океані), щоб «налякати Захід», повідомляє російська державна інформагенція «РИА Новости».

За словами Ковальчука, дії Заходу щодо Росії стають «дедалі агресивнішими», тому багато експертів пропонують «скоригувати основи державної політики у цій сфері».

Він нагадав, що в 1961 році СРСР випробував найпотужнішу в історії термоядерну бомбу потужністю понад 50 мегатонн, «після чого американці відразу почали домовлятися, миттєво».

«От зараз така ж ситуація. Достатньо провести випробування на Новій Землі... Одного разу хоча б. І все стане на свої місця», – твердить Ковальчук.

У лютому 2023 року Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів доручив забезпечити готовність полігону на Новій Землі до випробування російської ядерної зброї, якщо США проведуть такі аипробування першими. Він також оголосив, що Росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Держсекретар США Ентоні Блінкен тоді назвав рішення РФ про зупинення участі в ДСНО «глибоко сумним та безвідповідальним».

Останній договір між Росією та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь підписали в 2010 році. Договір передбачає, що Росія та США скорочують кількість розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць.