Російська пропагандистка пропонує підірвати ядерну бомбу над Сибіром

Головна редакторка російського державного телеканалу Russia Today та інформаційного агентства «Россия сегодня» в авторській програмі «Ч.Т.Д.» Маргарита Симоньян виступила з ідеєю здійснити ядерний вибух на російській території – як вона висловилася, «десь над Сибіром». Таким чином, на думку Симоньян, буде покарано «колективний Захід», з яким, за її словами, воює Росія.

Видання The Insider цитує заяву Сімоньян, адресовану лідерам західних країн, майже повністю:

«Дорогі і шановні колишні партнери, називаючи речі своїми іменами, ви ведете війну з нами, а ми змушені вести війну з вами, з усіма наслідками. І для цього необовʼязково навіть, як, царство йому небесне, Жириновський вимагав разом довбати по Вашингтону... Мені тут одна розумна людина розповіла те, про що я навіть не здогадувалася і не знала… Якщо зробити в сотнях кілометрах на нашій же території, десь над Сибіром, термоядерний вибух, то нічого страшного на землі не буде.

Ані ядерної зими, якої всі бояться, ані жахливої радіації, яка вбʼє всіх довкола, а кого не вбʼє, ті помруть упродовж десяти років від онкології – нічого цього. А буде виведена з ладу вся радіоелектроніка, всі супутники, ось ця камера, на яку я зараз знімаю, телефон, який поряд зі мною лежить... І ми повернемося з вами в рік якийсь 1993-й – дротові телефони, «дві копійки» в телефоні-автоматі... Я вам скажу: чудово ж жили, правда, я навіть зрадію».

Зазначається, що Симоньян не назвала імʼя людини, яка розповіла їй про ідею ядерного вибуху над Сибіром, і не уточнила, чи є ця людина посадовцем.

На заяву головної редакторки Russia Today уже відреагував речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що Симоньян не працює в російських органах влади і не відображає офіційної позиції Кремля.