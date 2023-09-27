Галущенко обговорив із Ґроссі ситуацію на Запорізькій АЕС

Відновлення функціонування Запорізької атомної електростанції в інтересах не тільки української, а й загальноєвропейської енергосистеми – про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко за підсумками зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, яка відбулася напередодні. Зустріч відбулася в межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Під час зустрічі він також закликав МАГАТЕ до співпраці для збереження функціоналу всіх українських АЕС.

«Очільник Міненерго подякував Рафаелю Гроссі за докладені зусилля щодо врегулювання ситуації навколо окупованої росіянами найбільшої в Європі Запорізької АЕС. Водночас міністр відзначив, що Росія ігнорує будь-які рекомендації МАГАТЕ щодо деокупації і не зважає на присутність представників агентства на станції», – передає пресслужба відомства.

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Крім того, Галущенко вказав на важливість напрацювання плану реакції на обстріли Росією української енергетичної інфраструктури.

Він також зазначив, що Україна потребує підтримки міжнародної спільноти для відновлення функціонування ЗАЕС:

«Це нові виклики для всього світу, що зустрічається з питаннями, яких не існувало ніколи раніше: як повернути до життя ядерний об’єкт, який окупувала одна з країн-членів МАГАТЕ? Як ми будемо повертати станцію до експлуатації після деокупації? Ще ніколи світові не доводилося вирішувати такі ситуації».

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За повідомленням, сторони також обговорили підготовку до нового опалювального сезону в умовах російських повітряних атак.

Директор МАГАТЕ напередодні заявив, що його організація «віддана підтримці всіх атомних електростанцій України».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.