В «Енергоатомі» підрахували, скільки українських атомників залишається на ЗАЕС

На окупованій російськими військовими Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) залишаються працювати 822 українських атомників, зазначив в ефірі телемарафону президент «Енергоатому» Петро Котін.

«У нас є зв’язок із працівниками ЗАЕС, але він неофіційний, тому що працівникам станції заборонено використовувати засоби зв’язку. На Запорізькій АЕС на сьогодні продовжують працювати 822 людини, і вони зазнають тиску від окупантів», – зазначив він.

Крім того, за словами Котіна, в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до робочих місць.

«Загарбники періодично затримують та катують український персонал станції, щоб змусити їх працювати на «Росатом», – додав він.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію ЗАЕС російськими військовими.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.