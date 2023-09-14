«Вплив Росії різко зменшився» – розвідка Британії про завантаження західного ядерного палива на АЕС України

Розвідка Великої Британії заявляє, що успішне завантаження західного ядерного палива в реактор української АЕС свідчить про значне зменшення впливу Росії на українську енергетику.

«Усі українські АЕС мають реактори, базовані на радянських дизайнах, і до лютого 2022 року Україна покладалася на ядерне паливо з Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила плани щодо диверсифікації своїх поставок. Оскільки атомна енергетика постачає приблизно половину електроенергії в Україні, успіх «Енергоатому» в постачаннях і завантаженні західного палива є головною точкою шляху довгострокового відокремлення України від Росії, вплив якої на енергопостачання України різко зменшився», – йдеться в повідомленні.

10 вересня компанія-оператор АЕС України «Енергоатом» оголосила, що на українській АЕС «вперше у світі» в реактор ВВЕР-440 завантажили ядерне паливо американської компанії Westinghouse.

«На Рівненській АЕС відбулася історична подія – завантаження палива Westinghouse в реакторні установки потужністю 440 МВт. Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва.

«Величність цього дня – це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці», – прокоментував подію міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 уклали ще у вересні 2020 року.

Наразі в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які донедавна не мали альтернативи російському паливу.