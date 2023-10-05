РФ перевела судна Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська – ISW

Російські військові нещодавно перевели кілька суден Чорноморського флоту з порту окупованого Севастополя до порту в Новоросійську (Краснодарський край), відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, російські військові роблять це «ймовірно, намагаючись захистити їх (військові кораблі – ред.) від продовження українських ударів по російських активах в окупованому Криму».

«Супутникові знімки, опубліковані 1 і 3 жовтня, показують, що російські війська перекинули щонайменше 10 суден із Севастополя до Новоросійська. Повідомляється, що супутникові зображення показують, що російські війська нещодавно перемістили фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен», три дизельні підводні човни, п’ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. На супутникових знімках, зроблених 2 жовтня, видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен класу Kilo. Супутникові знімки від 2 жовтня показують, що патрульний корабель проекту 22160, як повідомляється, вперше перебуває в порту Феодосії в східному Криму, припускаючи, що російські війська можуть переміщувати елементи ЧФ із Севастополя на бази в російському тилу», – вказано в повідомленні.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.