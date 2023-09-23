Із Севастополя повідомляють про новий вибух, рух морського транспорту зупинений

23 вересня о 08:32 у Севастополі пролунав потужний вибух, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. За словами місцевого кореспондента, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах. Після цього в місті увімкнули сирени повітряної небезпеки.

Згодом очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв підтвердив ракетну атаку на Севастополь, – за його словами, спрацювала система протиповітряної оборони. Він також стверджує, що уламки впали в районі причалу поблизу Сухарної балки.

Після вибуху рух морського пасажирського транспорту в місті припинений.

Редакція не може підтвердити заяву російської влади.

Вдень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Російський губернатор міста Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.