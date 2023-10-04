У Росії від початку року ті, хто повернувся з війни в Україні, вбили щонайменше 27 людей – «Агентство»

Від початку року російські військовослужбовці й найманці, які повернулися додому після участі у бойових діях на території України, скоїли не менше ніж 27 вбивств, підрахувало, опираючись на відкриті джерела, російське видання «Агентство».

У 12 випадках обвинуваченими у кримінальних справах стали бійці приватної військової компанії «Вагнер», яких вербували в колоніях, де вони як засуджені відбували покарання.

Видання зауважує, що кількість тяжких злочинів, скоєних росіянами, що повернулися з війни, зростає з кожним місяцем.

Тільки за перші дні жовтня за підозрою у скоєнні вбивств затримали ексвагнерівця Дениса Степанова, який, за версією слідства, підпалив у Красноярському краї РФ будинок разом із двома жінками, що перебували в ньому, і найманця ПВК «Вагнер» із Липецька, якого підозрюють у вбивстві своєї 4-річної падчерки.

Влітку минулого року, після кількох військових поразок російської армії на території України, приватна військова компанія «Вагнер» і особисто її засновник, тоді близький до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, почали вербувати у свої лави в’язнів і відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджувалися взяти участь у бойових діях, мали пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу було заборонено відступати і здаватися в полон.

Тим, хто залишиться живим, обіцяли вихід на волю. Таким чином, у ПВК завербували, за різними оцінками, від 50 до 70 тисяч бійців. 32 тисячі з них, за словами Пригожина, повернулися й отримали за участь у бойових діях помилування.

У лютому поточного року ПВК «Вагнер» перестала вербувати ув’язнених – цим зайнялося Міноборони Росії. У вересні відомство оголосило про плани поставити всіх ув‘язнених у російських в’язницях на «особливий військовий облік».