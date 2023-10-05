Німеччина не планує найближчим часом постачати Україні ракети Taurus – Bild

Німеччина не планує найближчим часом постачати Україні далекобійні ракети Taurus, пише видання Bild з посиланням на джерела в урядових колах у Берліні та Києві.

За даними видання, Німеччина ще не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє, але зараз постачання вважається вкрай малоймовірним.

При цьому, зазначає Bild, під час двосторонніх переговорів Києву дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України і, ймовірно, санкціонує постачання додаткових боєприпасів для ЗРК Patriot.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».