Російські обстріли: обласна влада повідомила про двох загиблих в Херсоні і одного на Донеччині

Внаслідок російських обстрілів загинув цивільний житель Донецької області, повідомила обласна військова адміністрація.

«За 4 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Красногорівці. Ще три людини в області за добу дістали поранення», – заявив виконувач обов’язків голови області Ігор Мороз.

Херсонська область зазнала 78 обстрілів 445 снарядами, заявив голова ОВА Олександр Прокудін. З них 25 снарядів були випущені по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

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Згодом голова області повідомив про артилерійський обстріл Херсона вранці 5 жовтня:

«Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка».

Крім того, російська армія завдала удару по Одрадокам’янці та Миколаївці Бериславського району о 3 годині ночі 5 жовтня. Дані про постраждалих встановлюють.

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак заявив про артилерійський обстріл вранці:

«Під час ранкового артилерійського обстрілу Нікополя постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно».

За даними голови області, в Нікополі пошкоджені 10 будинків, одна господарська споруда знищена, ще чотири – побиті.

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Також двоє людей були поранені внаслідок обстрілів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.

«Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам’янського та 64-річна оріхів’янка – їх оперативно доправлено до лікувальних установ», – заявив він.

Також обласна влада отримала 19 повідомлень про руйнування будинків та інфраструктури.

Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив про обстріли населених пунктів протягом доби. Поміж іншого, вони пошкодили будинок у Вовчанську, ще два приватних будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль у Козачій Лопані. Постраждалих серед цивільних за добу не виявили.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.