На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу одна людина загинула, 16 поранені – влада

Одна людина загинула, ще 16 поранені в Херсонській області минулої доби внаслідок здійснених військовими РФ обстрілів, повідомив зранку 4 жовтня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу в Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні», – ідеться в повідомленні.

Уже зранку 4 жовтня російські літаки скинули на території Бериславського району близько десятка керованих авіабомб, додав Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти», – поінформував начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.