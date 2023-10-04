Британська розвідка прокоментувала можливе збиття Росією власного Су-35С над Токмаком

Російські сили протиповітряної оборони «в великою ймовірністю» збили один із власних винищувачів Су-35С FLANKER M над Токмаком, у близько 20 кілометрах за лінією фронту. Про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії від 4 жовтня.

При цьому, за зведенням, хоча Росія втратила близько 90 літаків із нерухомим крилом від початку повномасштабного вторгнення, це лише п’ята втрата Су-35С, які є найбільш сучасними винищувачами на озброєнні російської армії.

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«Розташування є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, у якому часто розміщується російський штаб, який командує однією із найбільш запеклих ділянок лінії фронту. Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності», – йдеться в повідомленні.

Розвідка припускає, що російські сили ППО в місті перебувають у стані високої готовності з огляду на удари, яких Україна продовжує завдавати по російських об’єктах на окупованих територіях.

У вересні британська розвідка повідомила, що російські військові, ймовірно, «посилили оборону» довкола окупованого Токмака на півдні України.