За добу відбулося 43 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, інформує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 4 жовтня.

«Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави», – ідеться в повідомленні.

Як указує Генштаб, на Бахмутському напрямку «противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки Донецької області».

Також у зведенні наголошується, що українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили три районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 21 артилерійський засіб противника.