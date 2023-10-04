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За добу відбулося 43 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Українські військові в Запорізькій області, серпень 2023 року

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, інформує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 4 жовтня.

«Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави», – ідеться в повідомленні.

Як указує Генштаб, на Бахмутському напрямку «противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки Донецької області».

Також у зведенні наголошується, що українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили три районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 21 артилерійський засіб противника.

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