Шойгу особисто подякував Кадирову за чеченські підрозділи в Україні – ISW

Міністерство оборони Росії заявило про підтримку чеченських підрозділів, які воюють в Україні – це відбулося на тлі нещодавньої суперечки щодо міжнаціональної напруженості в російському уряді, військовому та інформаційному просторі, відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто подякував главі Чечні Рамзану Кадирову за керівництво формуванням трьох мотострілецьких полків і трьох мотострілецьких батальйонів у Чечні під час наради з російським військовим керівництвом 3 жовтня. Шойгу заявив, що ці чеченські підрозділи «довели себе гідними» у війні в Україні і що понад 14 500 російських військовослужбовців пройшли підготовку в російському Університеті спецназу в Гудермесі, Чечня, перш ніж вирушити в Україну. 2 жовтня Кадиров заявив, що в Україну перекинуто понад 30 тисяч чеченців, у тому числі понад 14 тисяч добровольців», – ідеться в повідомленні.

Аналітики вказують, що публічна похвала кадировських підрозділів з боку Шойгу «свідчить про підтримку цих підрозділів з боку МО РФ за умов зростання міжнаціональної напруги».

Раніше цього тижня стало відомо, що 24-річна дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Айшат стане віцепрем’єркою цієї російської республіки із соціальних питань. Пропозицію висунув голова парламенту Чечні Муслім Хучієв на розширеному засіданні уряду. Рамзан Кадиров схвалив це рішення.