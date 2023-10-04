Шойгу особисто подякував Кадирову за чеченські підрозділи в Україні – ISW

Міністерство оборони Росії заявило про підтримку чеченських підрозділів, які воюють в Україні – це відбулося на тлі нещодавньої суперечки щодо міжнаціональної напруженості в російському уряді, військовому та інформаційному просторі, відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто подякував главі Чечні Рамзану Кадирову за керівництво формуванням трьох мотострілецьких полків і трьох мотострілецьких батальйонів у Чечні під час наради з російським військовим керівництвом 3 жовтня. Шойгу заявив, що ці чеченські підрозділи «довели себе гідними» у війні в Україні і що понад 14 500 російських військовослужбовців пройшли підготовку в російському Університеті спецназу в Гудермесі, Чечня, перш ніж вирушити в Україну. 2 жовтня Кадиров заявив, що в Україну перекинуто понад 30 тисяч чеченців, у тому числі понад 14 тисяч добровольців», – ідеться в повідомленні.
Аналітики вказують, що публічна похвала кадировських підрозділів з боку Шойгу «свідчить про підтримку цих підрозділів з боку МО РФ за умов зростання міжнаціональної напруги».
Айшат Кадирова з 21 року була заступницею міністра культури Чечні, через рік обійняла і посаду міністра. Вона має звання заслуженого працівника культури республіки, має медаль ордену «За заслуги перед батьківщиною», медалі «За захист прав людини», «За заслуги перед Чеченською республікою», за «внесок у розвиток» регіону з нагоди його 100-річчя, орден Дружби від угруповання «ДНР» і найвищу нагороду Чечні – орден Кадирова.
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