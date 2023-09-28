«За межою людської моралі»: матір чеченських опозиціонерів Янгулбаєвих етапували до колонії

Що відомо про судовий процес у Чечні над матір'ю чеченських опозиціонерів Янгулбаєвих – Заремою Мусаєвою? Інформацію зібрали журналісти Кавказ. Реалії.

У грудні 2022 року юрист північнокавказької філії правозахисної організації «Комітет проти катувань» Абубакар Янгулбаєв заявив про викрадення у Чечні 21 свого родича.

заявив про викрадення у Чечні 21 свого родича. За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили ще шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченської влади або пов’язані зі захистом прав людей у Чечні.

Через ці масові викрадення рідних тих, хто критикує очільника Чечні Рамзана Кадирова , російські та міжнародні правозахисні організації, серед яких Human Rights Watch, Amnesty International, International Federation for Human Rights, Норвезький Гельсінський комітет та «Комітет проти катувань» , звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити ці репресії.

, російські та міжнародні правозахисні організації, серед яких , звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити ці репресії. Путін зустрівся із Кадировим.

Після цього кадирівські силовики насильно забрали з дому у Ниєжньому Новгороді матір Янгулбаєва – Зарему Мусаєву (дружину федерального судді РФ у відставці).

– Зарему Мусаєву (дружину федерального судді РФ у відставці). Мусаєвій висунули сфальсифіковані звинувачення і ув'язнили у СІЗО Грозного.

Брата Абубакара – Ібрагіма Янгулбаєва, оголосили у федеральний розшук. Їхньому батькові та сестрі вдалося поспіхом виїхали з Росії.

Зарему Мусаєву – матір правозахисника Абубакара Янгулбаєва та опозиціонерів Ібрагіма та Байсангура Янгулбаєвих (пов'язаних із телеграм-каналом 1ADAT, який критикує Кадирова та його оточення – ред.), етапували до колонії.

Як повідомляє Кавказ. Реалії, засуджену Верховним судом Чечні до п'яти років колонії-поселення Мусаєву етапована із СІЗО №1 Грозного до колонії-поселення №3 міста Аргун «для відбування покарання». Про це Кавказ. Реалії повідомив її адвокат Олександр Савін.

«27 вересня, спецчастина СІЗО-1 мені як захиснику підтвердила інформацію про етапування. Наскільки я розумію, саме до колонії-поселення в Аргуні», – повідомив адвокат Мусаєвої Олександр Савін.

Він уточнив, Мусаєва та її адвокати націлені на оскарження вироку. Справу повернули з Верховного суду Чечні до районного суду Грозного. Для підготовки касаційної скарги захист має ознайомитись із документами, але саму Мусаєву уже етапували.

Згідно з інформацією на офіційному сайті УФСІН по Чечні, колонію-поселення в Аргуні побудовано в 2016 році, тут можуть відбувати покарання до 200 засуджених. У виправній установі є професійне училище, центр трудової адаптації, де займаються сільським господарством.

«Часті гості ФКУ КП-3 УФСІН Росії у Чеченській Республіці представники органів місцевої влади, громадськості, культури та науки, духовенства Чеченської Республіки», – зазначає адміністрація установи.

Правозахисники називають ці колонії на території Чечні «концтаборами».

Зарему Мусаєву суд у Грозному засудив до 5, 5 років колонії за статтею «про шахрайство та насильство стосовно представника влади» 4 липня 2023 року.

Правозахисники вважають переслідування Зареми Мусаєвої політично вмотивованим, адвокати неодноразово заявляли про фальсифікації у справі.

Помста Кадирова

Після того як Зарему Мусаєву у січні 2022 року кадирівці викрали із помешкання родини у Нижньому Новгороді, її привезли у Грозний і спочатку призначили 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням в образі поліцейського.

Кадиров погрожував родині Янгулбаєвих розправою наступного дня після викрадення Мусаєвої. Незабаром він повторив погрози у відеозверненні. До погроз приєдналися високопоставлені чеченські силовики та чиновники.

2 лютого у центрі Грозного пройшов мітинг проти родини Янгулбаєвих, на якому палили, топтали та рвали їхні портрети.

Потім проти Мусаєвої порушили кримінальну справу: нібито вона накинулася на дільничного, який складав протокол, і, за словами голови Чечні Рамзана Кадирова, «ледве не позбавила його очі». Пізніше Мусаєвої додали ще звинувачення у шахрайстві. І за фабулою, спочатку її вивозили до Чечні якраз у цій справі як свідка.

У січні 2023 року Абубакар Янгулбаєв запропонував Рамзану Кадирову обміняти викрадену матір на себе. У відеозверненні, який активіст записав у річницю викрадення Зареми Мусаєвої, він звинуватив голову Чечні Кадирова у порушенні «правил країни та людської моралі». Янгулбаєв наголосив, що перебування під арештом істотно загрожує здоров'ю його матері.

Зарема Мусаєва страждає на інсулінозалежний діабет та інші хронічні захворювання. Стан її здоров'я за понад рік перебування у СІЗО істотно погіршився.