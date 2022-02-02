Росія: депутат Держдуми з Чечні обіцяє «відрізати голови» родичам правозахисника

Депутат Державної думи Росії від Чечні Адам Делімханов виступив із погрозами на адресу всіх родичів Абубакара Янгулбаєва – колишнього адвоката правозахисної групи «Комітет проти катувань», чию матір Зарему Мусаєву примусово забрали з квартири в місті Нижній Новгород і перевезли до Чечні минулого місяця. 2 лютого видання «Медіазона» повідомило, що суд у Грозному заарештував Мусаєву на два місяці – за статтею про «застосування до представника влади насильства, небезпечного для життя чи здоровʼя».

Делімханов оприлюднив свої погрози на адресу Янгулбаєвих під час прямої трансляції в мережі Instagram 1 лютого. «Ви повинні знати, що ми будемо переслідувати вас день і ніч, не турбуючись про наше життя та майно, поки не відріжемо вам голови, поки ми вас усіх не вбʼємо… І це також стосується тих, хто перекладатиме це повідомлення російською», – сказав Делімханов.

Брати Ібрагім та Абубакар Янгулбаєви, їхній батько, федеральний суддя у відставці Сайді Янгулбаєв та сестра перебувають за кордоном. Ібрагім оголошений у федеральний розшук та заарештований заочно.

20 січня особи, які представилися співробітниками МВС Чечні, увірвалися до квартири Янгулбаєвих у Нижньому Новгороді. Вони мали документи на примусовий привід судді у відставці Сайді Янгулбаєва та його дружини Зареми Мусаєвої до Чечні для допиту як свідків у справі про шахрайство. Оскільки суддівський статус Янгулбаєва забезпечує йому недоторканність, затримали лише Мусаєву. З моменту викрадення достовірної інформації про долю та стан здоровʼя хворої на інсулінозалежний діабет Зареми Мусаєвої немає. До неї не пускають адвокатів.

Європейський союз закликав Росію звільнити Зарему Мусаєву.