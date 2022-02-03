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Путін зустрівся з Кадировим на тлі його різких заяв і погроз щодо правозахисників, України

В який саме час пройшла зустріч, яку названо «робочою», і ким вона була ініційована – не уточнюється (фото архівне)

Президент Росії Володимир Путін і голова Чечні Рамзан Кадиров провели зустріч у Москві – першою про це повідомила пресслужба голови Чечні. Новина з’явилася на її офіційному сайті у ніч на 3 лютого.

При цьому, в який саме час пройшла зустріч, яку названо «робочою», і ким вона була ініційована – не уточнюється. На сайті президента Росії про розмову Путіна з Кадировим ні в середу ввечері, ні в ніч на четвер не повідомляли.

У повідомленні пресслужби голови Чечні жодного слова не сказано про те, чи торкалися під час бесіди теми останніх різких висловлювань і погроз із боку Кадирова і його підлеглих, після яких низка депутатів Держдуми Росії, ЗМІ й громадських організацій зажадали від російських Генпрокуратури і Слідчого комітету перевірити заяви чеченського керівництва на порушення законодавства.

Раніше Рамзан Кадиров, його найближчий соратник, депутат Держдуми Адам Делімханов і ще кілька людей із керівництва Чечні публічно пригрозили фізичною розправою сім’ї чеченського правозахисника Абубакара Янгулбаєва, мати якого два тижні тому була насильно вивезена до Грозного з Нижнього Новгорода, а потім заарештована і відправлена в СІЗО.

На думку чеченської влади, її син стоїть за критичним до Кадирова анонімним телеграм-каналом 1ADAT. Адам Делімханов пообіцяв знайти всіх Янгулбаєвих, які перебувають за межами Чечні, і «відрізати їм голови».

2 лютого в Грозному пройшов багатотисячний мітинг проти сім’ї Янгулбаєвих. Ті, що прийшли на нього, принесли з собою типові плакати з перекресленими фотографіями членів сім’ї, які потім демонстративно били палицями, топтали і палили в багатті.

За повідомленнями, незважаючи на чинні жорсткі антикоронавірусні обмеження, мітингувальники були без масок. Поліція не втручалася у перебіг заходу.

Останнім часом Рамзан Кадиров майже щодня робить різкі заяви, які викликають суспільний резонанс у Росії.

Окрім погроз знайти і знищити сім’ю Абубакара Янгулбаєва, він назвав «пособниками терористів» члена Ради з прав людини при президенті Росії Ігоря Каляпіна і журналістку «Нової газети» Олену Мілашину, а також заявив, що якби був на місці Путіна, то «давно забрав Україну, направив би туди війська та навів би там порядок».

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