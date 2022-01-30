Росія: образливі плакати з’явилися біля помешкання матері правозахисника Каляпіна

Невідомі наклеїли плакати з образливим змістом на дверях під’їзду та квартири 84-літньої матері відомого російського правозахисника Ігоря Каляпіна у Нижньому Новгороді.

Каляпін вважає, що цей інцидент пов’язаний з його критикою на адресу глави Чечні Рамзана Кадирова після вивезення чеченськими силовиками з Нижнього Новгорода Зареми Мусаєвої, матері чеченського правозахисника Абубакара Янгулбаєва.

«Відеокамери зафіксували обличчя людей зовсім на тінейджерського віку. Я так розумію, що справа Кадирова, що воює з матерями, живе та перемагає», – сказав Каляпін в коментарі Кавказ.Реалії.

Він додав, що його донька звернеться в поліцію.

У грудні минулого року юрист північнокавказької філії правозахисної організації «Комітет проти катувань» Абубакар Янгулбаєв заявив про викрадення у Чечні 21 родича. За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили ще шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченської влади або пов’язані з правозахистом у Чечні. Федеральна влада Росії ситуацію не коментує.

20 січня чеченські силовики силою доправили з Нижнього Новгорода в Чечню матір Янгулбаєва – Зарему Мусаєву. Відтоді незалежної інформації про її місцезнаходження і стан здоров’я не надходило.