Правозахисники звернулись до Путіна через масові викрадення людей у Чечні

Російські та міжнародні правозахисні організації, серед яких Human Rights Watch, Amnesty International, International Federation for Human Rights, Норвезький Гельсінський комітет та «Комітет проти катувань», звернулися до президента РФ Володимира Путіна через масові викрадення у Чечні родичів тих, хто критикує голову регіону Рамзана Кадирова.

Правозахисники вимагають від Путіна зробити все можливе, щоб припинити ці репресії, повідомляє Кавказ.Реалії.

У грудні юрист північнокавказької філії правозахисної організації «Комітет проти катувань» Абубакар Янгулбаєв заявив про викрадення у Чечні 21 родича. За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили ще шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченської влади або пов’язані з правозахистом у Чечні. Федеральна влада Росії ситуацію не коментує.

«Органи МВС у Чеченській Республіці заперечують, що викрадені люди перебувають у них. Проте є серйозні підстави вважати, що відповідальність за ці викрадення лежить на силових структурах, підконтрольних главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову», – ідеться у зверненні правозахисників.

На думку правозахисників, керівництво Чечні, переслідуючи цілі сім’ї, намагається змусити опонентів Кадирова припинити критику в його адресу.

Рамзан Кадиров внесений в санкційні списки США, Євросоюзу, Великої Британії та Австралії за порушення прав людини.